الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوقي غريب يبحث عن هداف داخل قطاع الشباب لذئاب الجبل

المقاولون
المقاولون

كلف شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب أفراد جهازه المعاون لمتابعة مباريات فرق الشباب بالنادي وترشيح أكثر من لاعب من أصحاب الإمكانيات العالية داخل منطقة الجزاء.

واشترط شوقي غريب في انضمام أي لاعب من أبناء الذئاب الصاعدين أن يكونوا مما يجيدون استغلال أي هجمة داخل الصندوق ويملك، موهبة التسديد من مسافات بعيدة المدى.

ويخطط شوقي غريب لمنح بعض الشباب فرصة المشاركة بشكل أساسي بعد تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين في الفترة الأخيرة ما تسبب في إهدار الفوز في أكثر من مباراة.

ويعاني المقاولون من عدم وجود لاعب هداف وابتعد الفريق عن هز شباك المنافسين في المرحلة الماضية وابتعد عن الفوز في اخر 7مواجهات في الدوري الممتاز وشهدت مواجهات الذئاب الاخيرة سواء مستوى أكثر من لاعب من المجموعة الأساسية.

من جانب آخ،  يعقد الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب اجتماعاً مهماً،  خلال الساعات القليلة المقبلة لمناقشة أسباب تراجع الأداء والنتائج منذ انطلاق الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت انطلاقة شوقي غريب مع المقاولون نتائج مميزة جعلت الفريق في مركز متقدم وما زالت حظوظ الفريق قائمة للمنافسة على المربع الذهبي رغم الابتعاد عن الانتصارات آخر 8 مباريات.

ويبحث شوقي غريب مع جهازه المعاون أسباب الابتعاد عن التهديف وتعثر الفريق في تحقيق الفوز عكس البداية الجيدة للذئاب والتى بدأت بآخر خمس مواجهات في الموسم الماضي ونجح خلالهما الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب الإبقاء على المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

ومنح مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح جميع الصلاحيات لشوقي غريب ويحظى المدير الفني بدعم كبير من قبل المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق. 

مجلس إدارة المقاولون العرب المقاولون شوقى غريب المهندس محمد عادل فتحي المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب

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