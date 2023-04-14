حبس سائق توكتوك 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتل شقيقه عقب الإفطار

أمرت النيابة العامة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بحبس سائق توك توك، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه عقب تناول وجبة الإفطار بسبب خلافات مالية بينهم، وباصطحاب المتهم وسط حراسة أمنية، إلى مكان الحادث فى إحدى المناطق الزراعية ناحية دائرة المركز، قام بتمثيل جريمته كاملةً أمام جهات التحقيق، في محل الواقعة.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يوضح تلقيه بلاغ من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب ثلاثيني مذبوح داخل الزراعات بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات تبين العثور على جثة "محمد ر ح"، يبلغ من العمر 32 عام، مذبوح داخل الزراعات في ظروف غامضة، وبمناظرة الجثة تبين وجود طعنات فى البطن، وجرح ذبحي في الرقبة، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، وتم التصريح بدفن الجثة.

وبإجراء التحريات وسؤال أهله، ذكروا أن المجني عليه عائد من دولة السعودية منذ أيام، وقام بالإفطار عند شقيقه قبل اختفائه، وبمتابعة خط سيره منذ خروجه عقب الإفطار عند أخيه، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، توصلت جهود رجال المباحث خلال 48 ساعة من الواقعة أن شقيقه الأكبر "علاء ر ح"، يبلغ من العمر 43 عام، سائق توك توك وراء ارتكاب الجريمة.

في سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 7 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى تجارة المشروبات الغازية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المشار إليه مما مكنه من الإستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية بلغت (3,645,000) مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.