عرض مساء اليوم الثالثة والعشرون من مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023 وخلال التقرير التالي نرصد التفاصيل الكاملة لمسلسل "1000 حمدالله على السلامة" الحلقة 23.

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" الحلقة 23

وشهدت التفاصيل الكاملة لمسلسل "1000 حمدالله على السلامة" الحلقة 23 حديث بين سمير مع سميحة عن ظروف بيع شقتهم، ويطلب سمير من سميحة البعد عن انشراح لأن عينها حاسدة، يخبر الحسيني سميحة ان الجدة سوسو لها صديقة تدعى زلابيا وتقيم في الفيوم وتطلب منه سميحة الذهاب معها للبحث عنها، تحاول نيللي التقرب من سامح ولكن فرق الثقافة يقف حائل بينهم، يذهب سامح مع نيللي لتصليح هاتفه، يحتد حسام على شخص يقوم بتصوير سماح في الشارع ويعترض على أسلوب تعاملها مع المارة ويخبرها الفرق بين الحياة في مصر وكندا ويبدو عليه الغيرة.

يستغرب سامح من أسلوب البائعين في مصر وتحاول نيللي التعامل مع الموقف، يقابل سامح ونيللي سماح وحسام ويدور بينهم حديث، تحاول نيللي تقديم بعض النصائح لسماح حول علاقتها بحسام وسماح غير مبالية، يسأل حسام سامح عن ماذا سيحدث لهم لو لم يعثرون على الجدة سوسو ولكنه لا يجد اجابه يخبره بها.

تذهب سماح للمنزل وتجد انشراح تتحدث وهي نائمة على الكنبة، تتصل سميحة بعلي وتطلب منه الاستعداد للسفر للفيوم للرحلة بحث جديدة عن الجدة سوسو، تطلب سميحة من أكرم الذهاب معهم للبحث عن الجدة سوسو، تنزعج سميحة من وجود انشراح في البيت بعد كلام سمير عنها، يدخل أكرم منزله و يشتبك مع فوقية بشكل كوميدي ويعترف لها بكل مصائبه، تطلب انشراح من سميحة ان تذهب معها لسمير ولكنها تتهرب منها وظهر على انشراح إدراك الأمر وتعترف لها سميحة بما حدث مع سمير، تلطم انشرح على خديها بعد تصديق سميحة لكلام سمير عن بيع الشقة، تخبر سميحة انشراح بما قاله سمير عنها، يخبر أكرم فوقية بما حدث مع سمير ووعده له بوظيفة مناسبة.

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" عدد كبير من النجوم مع النجمة الكبيرة يسرا، منهم شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة.