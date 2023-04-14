استخراج وتشوين.. تفاصيل ممارسة الفوسفات الجديدة التابعة لـ«المصرية للثروات التعدنية»

أعلنت الشركة المصرية للثروات التعدينية ، التابعة لوزارة البترول، عن طرح الممارسة العامة لخام الفوسفات رقم (14) للعام المالي 2022/2023.

تفاصيل ممارسة الفوسفات

وأوضحت الشركة المصرية للثروات التعدينية، فى بيان لها اليوم الجمعة، عن أن الممارسة العامة رقم (14) وهى خاصة لبحث وتكشيف واستخراج وطحن وتشوين خام الفوسفات الخشن، بنظام اقتسام نسبة من الخام الناعم القابل للتسويق (المشاركة) بمنطقة السباعية شرق أسوان.. والتأمين الابتدائي 150 ألف جنيه.

كما أكدت الشركة، أن تاريخ استلام المظروف الفني والمالي لممارسة يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023، الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة، وتبلغ ثمن كراسة الشروط لكل عملية 3005 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة

وحددت الشركة أرقام للتواصل لسداد قيمة كراسة الشروط عن طريق الحساب الخاص بالشركة بالبنك يرجى التواصل على الأرقام التالية: تليفون/ 24871591 أو فاكس 24842435

خطة لزيادة الإنتاج

وتعمل الشركة المصرية للثروات التعدينية، التابعة لهيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول، وفق خطط متكاملة للعمل على زيادة الإنتاج من الخامات التعدينية وخاصة، والعمل على القيمة المضافة من خلال الممارسات والمناقصات التي تطرحها بصفة مستمرة.

تشجيع الاستثمارات

كما تعمل الشركة حاليًا تحت قيادة الجيولوجي هانى السيد مصطفى، على اتاحة الفرص للاستثمارات التعدينية من خلالها من حيث عمليات التكسير أو الإنتاج لخام الفوسفات، بالإضافة إلى أنها تشجع الاستثمارات والمستثمرين للعمل في مجال التعدين والقيمة المضافة من خلال التصنيع وإتاحة فرص عمل للشباب.

زيادة عملية الإنتاج

وتتكاتف كافة قيادات الشركة للارتقاء بمنظومة العمل لزيادة عملية الإنتاج ورفع كفاءة الأداء في العمل، مما يعود ذلك على الدولة بالفائدة.

كما تنتج الشركة نحو 50 ألف طن فوسفات شهريًا و20 ألف طن منجنيز و50 ألف طن حديد بجانب الكوارتز والفلسبار والطفلة والتلك وغيرها من الخامات المعدنية المهمة من خلال مناجم الشركة الممتدة من الغردقة والقصير ومرسى علم حتى قنا وإدفو وشرق وجنوب أسوان.

وتورد الشركة المصرية الأرباح إلى هيئة الثروة المعدنية التي تقوم بتحويلها للخزانة العامة للدولة، كما تعمل الشركة في عمليات البحث والاستكشاف والاستغلال لكل الخامات التعدينية، التي لها مردود اقتصادي قومي يعود على الدولة بالفائدة.