إصابة مزارع فى حادث تصادم سيارة نقل بموتوسكل بطريق الفيوم

أصيب مزارع في العقد الثالث من العمر بكسور مضاعفة في الساق اليمني أثناء عودته من المزرعة التي يعمل بها بعد انتهاء ري الأراضي الزراعية إثر اصطدام سيارة نقل بالموتوسيكل الذي يستقله بطريق يوسف الصديق طريق عزبة الخلطة بدائرة محافظة الفيوم.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من مركز شرطة يوسف الصديق بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بإصابة مزارع يُدعى عبدالله محمد حميده، وفي العقد الثالث من العمر ومقيم بقرية الخلطة التابعة لدائرة المركز تصادم سيارة نقل بموتوسيكل الذي يستقله أثناء عودته من المزرعه التي يعمل بها وفرار قائد السيارة.

أسفر الحادث عن إصابة المزارع بكسر مضاعف في الساق اليمني وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وجري نقل المصاب بسيارة مرفق الإسعاف إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.