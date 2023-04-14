صحة الشرقية ومياة الشرب تنفذان ندوة توعوية للعاملين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها وكذلك المواطنين بمختلف أعمارهم السنية، مشيداً بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الشؤون الصحية في تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية للعاملين بمنافذ تقديم الخدمات الصحية لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه .

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى، قيام فريق التوعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بتنظيم ندوه توعوية للعاملين بوحده طب الاسره بقرية أبو الشقوق التابعة لرئاسه مركز ومدينة كفر صقر وذلك لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي وكذلك استعراض الخدمات التي تقدمها الشركة مثل خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتي لتسجيل القراءات الفعلية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه عقب انتهاء الندوة تم عمل استطلاع رأي للمترددين علي وحده طب الأسرة وتسجيل الشكاوي الخاصة بهم والتعرف علي مقترحاتهم الخاصه بتطوير الخدمات التي تقدمها الشركه كما تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.