الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها برفع 8001 طن مخلفات خلال أسبوع

قامت الوحدات المحلية بالإسماعيلية، برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي ٨٠٠١ طن خلال الفترة من ٧ إبريل ٢٠٢٣ وحتى ١٣ إبريل ٢٠٢٣، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع و الميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ١١٠ طن.

وفي قرية عين غصين تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٥٠ طن، وأيضًا في قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٣٥ طن.

كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت ٣٨٧ طن.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت ٣٠٠ طن.

كذلك في قرية الضبعية تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٣٠ طن.

ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية ١٢١٢ طن من القمامة والمواد الصلبة، وفي حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي ٧٨٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من ١٣٠٨ طن من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها ١٠٠٠ طن على مدار الأسبوع الماضي.