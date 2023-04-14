الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية.. إصابة منى زكى على مركب زوجها فى الحلقة السابعة

تحت الوصاية
تحت الوصاية

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة مني زكي وتجسد دور “حنان”، تعرضها للإصابة في قدميها على المركب الخاص بزوجها وحصلت عليه من أهل زوجها بعد رفضها الوصاية عليهم.

ودارت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل تحت الوصاية حول إخفاء مني زكي حقيقة أن زوجها متوفي.

يمكن مشاهدة مسلسل تحت الوصاية عبر قناة dmc في الأوقات التالية:

عرض أول: 7:45 مساء

إعادة أولى: 12:45 صباحا

إعادة ثانية: 2:15 ظهرا

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة حكايات

عرض أول: الساعة 8:30 مساء.
إعادة 1: الساعة 2:30 بعد منتصف الليل.
إعادة 2: الساعة 8:30 صباحا.
إعادة 3: الساعة 2:30 ظهرا.

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة "دبي"

عرض أول: 8 مساء
إعادة أولى: 6 صباحا
إعادة ثانية: 1:30 مساء

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة "الرشيد"

عرض أول: 8 مساء
إعادة: 2 صباحا
تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي
“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، العمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

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