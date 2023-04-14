الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابطة الأندية تقرر تغيير ملعب مباراة سيراميكا والاتحاد بالدوري الممتاز

سيراميكا والإنتاج
سيراميكا والإنتاج الحربي

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، خطابًا رسميا من رابطة الأندية المحترفة، بتعديل ملعب لقاء الفريق ضد الاتحاد السكندري الخميس المقبل، في الجولة ٢٦ من عمر الدوري الممتاز.

وبحسب خطاب رابطة الأندية، فإنه تقرر نقل مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري إلى ستاد القاهرة الدولي بدلًا من إقامته على ملعب السلام، حيث تقام في التاسعة والربع مساءً.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز ١١ برصيد ٢٩ نقطة، بينما يحل الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد ٣٦ نقطة.

وكان سيراميكا كليوباترا واجه الإنتاج الحربي وديًا مساء أمس الخميس، وفاز بثلاثية نظيفة سجلها صلاح محسن.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الـ26 للدوري، الإثنين المقبل وتستمر حتى الخميس، حيث تقام على مدار 4 أيام متتالية.

 

مواعيد الأسبوع الـ26  للدوري

الاثنين 17/4/2023 

الزمالك &  المقاولون العرب.. ستاد القاهرة الدولي.

سموحة & الأهلي.. ستاد برج العرب بالإسكندرية.

 

الثلاثاء 18/4/2023

إنبي & أسوان.. ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

بيراميدز & الداخلية.. ستاد الدفاع الجوي.

 

الأربعاء 19/4/2023 

طلائع الجيش & فيوتشر.. ستاد جهاز الرياضة العسكري.

البنك الأهلي & حرس الحدود.. ستاد القاهرة الدولي.

فاركو & غزل المحلة.. ستاد برج العرب بالإسكندرية.

 

الخميس 20/4/2023

المصري البورسعيدي & الإسماعيلي.. ستاد برج العرب بالإسكندرية.

سيراميكا كليوباترا & الاتحاد السكندري.. ستاد القاهرة الدولي.

رابطة الأندية المحترفة سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز الاتحاد السكندرى ملعب مباراة سيراميكا والاتحاد ستاد القاهرة الدولي

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