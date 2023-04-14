الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

برنامج الأغذية سيوقف مساعداته للاجئين في تشاد لنقص التمويل

تشاد
تشاد

حذر مسؤول أممي الجمعة من أن برنامج الاغذية العالمي قد يوقف مساعداته لمئات آلاف اللاجئين والنازحين في تشاد اعتباراً من مايو إذا لم يتلق أموالاً إضافية بشكل عاجل من الدول المانحة.
قال بيير اونورا مدير برنامج الأغذية العالمي في تشاد خلال التقييم الدوري للأمم المتحدة في جنيف "لن يكون لدينا مساعدات مالية اعتبارا من مايو وبعده".
يعاني برنامج الأغذية العالمي من نقص كبير في التمويل لدرجة أنه اضطر في أبريل إلى خفض عدد اللاجئين الذين يمكنه مساعدتهم من 455,600 إلى 270,000 فقط.
وتحتاج الوكالة إلى 142,7 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة إذا أرادت الاستمرار في تنفيذ مهمتها وإيصال الغذاء للاجئين والنازحين وكذلك للتشاديين الذين عانوا من الظروف المناخية القاسية في السنوات الأخيرة.
وجاء في بيان "إذا لم يتم تلقي تمويل إضافي فسيتم وقف المساعدات الغذائية بنسبة 100% في مايو 2023 عن اللاجئين والنازحين داخل البلاد".
قدر المفوض السامي لشؤون اللاجئين حاجاته لعام 2023 بـ 172,5 مليون دولار لتشاد، بحسب مات سالتمارش المتحدث باسم المفوضية.
وقال إن المفوضية لم تتلق حتى الآن سوى 15% من المبلغ الإجمالي.
وفر آلاف الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال والمسنين من اعمال العنف في السودان في الأسابيع الأخيرة للجوء إلى تشاد، مما زاد من تحدي تأمين الإمدادات في هذا البلد.
وفقا للأرقام الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي الجمعة يوجد في تشاد 583,400 لاجئ مسجلين و381 ألف نازح.
لكن انعدام الأمن الغذائي يمتد إلى أبعد من ذلك وطال 1,9 مليون شخص في مارس.
يعاني 1,36 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.

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