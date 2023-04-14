عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا بعنوان "مصر والسعودية.. علاقات متميزة ومصير مشترك".

وأكد التقرير أن العلاقات المصرية السعودية تتميز بالأخوة والتعاون المتبادل، وأكد هذه التصريحات الرسمية وفي مقدمتها كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي كررها في أكثر من مناسبة ولخص فيها أهمية العلاقات المصرية الخليجية وتحديدًا المملكة العربية السعودية عندما قال: "مسافة السكة، وأمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".

كما برهنت على العلاقات المتميزة بين مصر والسعودية العديد من المواقف عبر محطات تاريخية لا ينكرها إلا المغرضون، حيث إن العلاقات التي تجمع البلدين متجذرة تاريخيًا.

فعقب توحد المملكة كان البلد الأول الذي يزوره الملك عبدالعزيز، مؤسس المملكة السعودية هي مصر قبل أن تصبح جمهورية.

وأشار التقرير إلى أن عام 1926 كان عامًا مهمًا في العلاقات المصرية السعودية، حيث تم توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين، وكانت السعودية مؤيدة لمطالب مصر الوطنية في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية.

كما أن العلاقات المصرية السعودية ممتدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث شارك الجيش السعودي في جميع الحروب التي خاضتها مصر بداية من حرب 1948.