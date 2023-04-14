عماد الدين حسين: العلاقات المصرية الإماراتية قائمة على التقدير والتعاون المشترك

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة "الشروق" إن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات قائمة على التقدير والتعاون المشترك.

وأضاف “حسين” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز" أن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجا للعلاقات العربية المستقرة، متابعا: "الإمارات منذ تأسيسها وحتى الآن تكن كل التقدير والاحترام لمصر وتقف بجوار مصر العكس صحيح".

وتابع: "هناك تعاون اقتصادي كبير بين البلدين، بالإضافة إلى أن الجالية المصرية الموجودة في الإمارات كبيرة وتحظى باحترام كبير هناك" مشيرا إلى أن الإمارات وقفت بجانب مصر بعد ثورة 30 يونيو".

وأشار إلى أن مصر دعمت الإمارات خصوصا فيما يتعلق بحقوقها في الجزر الثلاثة المحتلة من قبل إيران، متابعا: "بالتالي العلاقات المصرية الإماراتية لم تتعرض لأي اهتزاز لأن الأسس راسخة".

واستكمل: "الإمارات والسعودية تحديدا من الدول التي دعمت ثورة 30 يونيو بشكل كبير، ورأينا جولات لمسؤولين سعوديين وإماراتيين يدافعون عن ثورة 30 يونيو في وجه مؤامرات وتدخلات أوروبية وأمريكية كثيرة".

وأكد أن هذا انعكس بشكل واضح على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.