الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد الدين حسين: العلاقات المصرية الإماراتية قائمة على التقدير والتعاون المشترك

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة "الشروق" إن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات قائمة على التقدير والتعاون المشترك.

وأضاف “حسين” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز" أن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجا للعلاقات العربية المستقرة، متابعا: "الإمارات منذ تأسيسها وحتى الآن تكن كل التقدير والاحترام لمصر وتقف بجوار مصر العكس صحيح".

وتابع: "هناك تعاون اقتصادي كبير بين البلدين، بالإضافة إلى أن الجالية المصرية الموجودة في الإمارات كبيرة وتحظى باحترام كبير هناك" مشيرا إلى أن الإمارات وقفت بجانب مصر بعد ثورة 30 يونيو".

وأشار إلى أن مصر دعمت الإمارات خصوصا فيما يتعلق بحقوقها في الجزر الثلاثة المحتلة من قبل إيران، متابعا: "بالتالي العلاقات المصرية الإماراتية لم تتعرض لأي اهتزاز لأن الأسس راسخة".
واستكمل: "الإمارات والسعودية تحديدا من الدول التي دعمت ثورة 30 يونيو بشكل كبير، ورأينا جولات لمسؤولين سعوديين وإماراتيين يدافعون عن ثورة 30 يونيو في وجه مؤامرات وتدخلات أوروبية وأمريكية كثيرة".

وأكد أن هذا انعكس بشكل واضح على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

العلاقات المصرية الإماراتية عماد الدين حسين الكاتب الصحفي عماد الدين حسين اكسترا نيوز التبادل التجاري بين مصر والإمارات العلاقات بين مصر والإمارات ثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يوضح حقيقة إلغاء الإفطار الثانى لأهالى المطرية

ضبط 5 سائقين تعاطوا مواد مخدرة أثناء القيادة خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. ضبط ‏67425 مخالفة مرورية متنوعة

بالأرقام.. تفاصيل حملات قطاع الأمن الاقتصادي في المحافظات

مصور مسلسل تحت الوصاية: "سعيد إنى فرد فى هذا الفريق المحترم"

توزيع 28 ألف شنطة رمضانية على الأسر المستحقة بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة