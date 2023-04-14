تحرير 538 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير ٥٣٨ محضرًا ضد المخالفين خلال الحملات التي شنتها على الأسواق والمخابز خلال النصف الأول من شهر إبريل الجاري.

وتضمنت تلك المحاضر مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي وعرض سلع مجهولة المصدر ومنتهيه الصلاحية، حيث تم ضبط ١٥ كجم دواجن وسجائر مجهولة المصدر و١٣ شيكارة دقيق مدعم محظور بيعها بالأسواق.