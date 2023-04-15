السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

7 مشروبات صيفية بطعم الفواكه للحفاظ على انتعاشك

مشروب
مشروب

فصل الصيف هو الوقت المثالي للاستمتاع بالمشروبات المنعشة والمرطبة المليئة بنكهات الفواكه، سواء كنت تسترخي بجانب المسبح أوفي الظل ، فإن احتساء مشروب بارد وفاكهي يمكن أن يساعدك على التغلب على الحرارة والبقاء رطبًا،  من عصير الليمون إلى المانجو لاسي ، هناك الكثير من الخيارات اللذيذة وسهلة التحضير نرصدها خلال السطور التالية: 

البطيخ: امزج قطع من البطيخ الطازج مع الماء وعصير الليمون ولمسة من السكر حتى تصبح ناعمة، و قدميه فوق الثلج وزينيه بأوراق النعناع الطازجة.

شاي الخوخ المثلج: قم بتخمير الشاي الأسود المفضل لديك واتركه ليبرد،  قطعي الخوخ الطازج إلى شرائح وأضيفيهما إلى الشاي مع العسل،  يبرد في الثلاجة ويقدم مع الثلج. 

مانجو لاسي: امزج المانجو الناضج واللبن والحليب حتى تصبح ناعمة،  يضاف العسل أو السكر حسب الرغبة، يبرد في الثلاجة ويقدم باردا. 

عصير الأناناس وجوز الهند: امزج قطع الأناناس الطازجة مع حليب جوز الهند والثلج ولمسة من العسل حتى تصبح ناعمة، ومن ثم تُزين بجوز الهند المبشور وقطع الأناناس.

ليكون توت العليق: اخلطي عصير الليمون الطازج والسكر والماء حتى يذوب السكر،  يُضاف التوت الطازج ويُمزج حتى يصبح ناعمًا،  يصفى ويبرد في الثلاجة،  قدميها مع الثلج وزيني التوت فوقها. 

عصير الليمون والريحان بالفراولة: اخلطي عصير الليمون الطازج والسكر والماء حتى يذوب السكر، تُضاف الفراولة الطازجة وأوراق الريحان وتُمزج حتى تصبح ناعمة، يصفى ويبرد في الثلاجة. 

ليمون  التوت الأزرق والنعناع: اخلطي عصير الليمون الطازج والسكر والماء حتى يذوب السكر.  أضف إلى هذا الخليط التوت الطازج وأوراق النعناع واخلطهم حتى يصبح المزيج ناعمًا.  يصفى ويقدم حتى تشعر بالانتعاش في مشروب مميز لفصل الصيف والأيام المقبلة لذا لابد من الحرص على تقديم هذه العصائر .

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