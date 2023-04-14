قطاع الأمن العام ينفذ 85089 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

وجه قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، لضبط كافة مظاهر الإخلال بالقانون والعناصر الإجرامية.

أسفرت جهودها خلال24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 85089 حكما قضائيا متنوعا ، وذلك على النحو التالي 352 حكم جناية، 27624 حكم حبس جزئي، 4550 حكم حبس مستأنف، 41792 حكم غرامة، و10771 مخالفة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.