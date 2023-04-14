تكثيف حملات إزالة الإعلانات واللافتات العشوائية غير المرخصة بمراكز أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الميدانية ومراجعة كافة الإعلانات بالشوارع والميادين لتنظيم الإعلانات وإزالة اللافتات المخالفة والعشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك لعودة الانضباط إلى الشوارع وتحقيقًا للصالح العام.

- تشكيل لجان لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وتطبيق الاشتراطات

كان محافظ أسيوط قد أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وتطبيق الاشتراطات والقواعد المنظمة لوضع الإعلانات في الشوارع وإزالة اللافتات العشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين والمتواجدة على واجهات المباني والمصالح الحكومية وأعمدة الإنارة حفاظًا على الشكل الحضاري والحد من انتشار هذه المخالفات وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

و كذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والزام الجميع باتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والإعلان لعدم التعرض للمساءلة القانونية، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون خاصة فيما يتعلق بالإعلانات لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بناءً على توجيهات محافظ أسيوط بحملة تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز وبمشاركة مسئولي قسم الاشغالات بقيادة ناصر يحيى ومسئولي قسم الإنارة بالمركز وتم خلالها إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين.

وأوضح رئيس المركز أن الحملات مستمرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق مؤكدًا إنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة لافتًا إلى إنه في حالة رغبة المواطن بوضع اعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

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