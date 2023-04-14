الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكثيف حملات إزالة الإعلانات واللافتات العشوائية غير المرخصة بمراكز أسيوط

حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الميدانية ومراجعة كافة الإعلانات بالشوارع والميادين لتنظيم الإعلانات وإزالة اللافتات المخالفة والعشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك لعودة الانضباط إلى الشوارع وتحقيقًا للصالح العام.

- تشكيل لجان لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وتطبيق الاشتراطات

كان محافظ أسيوط قد أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وتطبيق الاشتراطات والقواعد المنظمة لوضع الإعلانات في الشوارع وإزالة اللافتات العشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين والمتواجدة على واجهات المباني والمصالح الحكومية وأعمدة الإنارة حفاظًا على الشكل الحضاري والحد من انتشار هذه المخالفات وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

و كذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والزام الجميع باتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والإعلان لعدم التعرض للمساءلة القانونية، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون خاصة فيما يتعلق بالإعلانات لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بناءً على توجيهات محافظ أسيوط بحملة تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز وبمشاركة مسئولي قسم الاشغالات بقيادة ناصر يحيى ومسئولي قسم الإنارة بالمركز وتم خلالها إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين.

وأوضح رئيس المركز أن الحملات مستمرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق مؤكدًا إنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة لافتًا إلى إنه في حالة رغبة المواطن بوضع اعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

IMG-20230414-WA0010
IMG-20230414-WA0010
IMG-20230414-WA0011
IMG-20230414-WA0011
IMG-20230414-WA0012
IMG-20230414-WA0012
IMG-20230414-WA0013
IMG-20230414-WA0013
IMG-20230414-WA0015
IMG-20230414-WA0015
IMG-20230414-WA0017
IMG-20230414-WA0017
IMG-20230414-WA0020
IMG-20230414-WA0020
IMG-20230414-WA0018
IMG-20230414-WA0018
IMG-20230414-WA0016
IMG-20230414-WA0016
IMG-20230414-WA0019
IMG-20230414-WA0019
إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الإعلانات المخالفة الحملات الميدانية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط واتخاذ الإجراءات القانونية

الأكثر قراءة

سفير مصر ووزير الدفاع المجرى يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

تعديل تشريعى منتظر يمنح المطلقة 5% من دخل طليقها الشهرى بعد 5 سنوات

كشف لغز طفل مذبوح داخل محل كوافير في بلبيس

قبل ما تسافر في العيد.. أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر الجديدة

أسعار كعك عيد الفطر 2023 في معارض أهلا رمضان وكلنا واحد

قطاع الأمن العام ينفذ 85089 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة