"كورونا ومراعاة لصوم رمضان".. أمور اعتذرت الكنيسة بسببها عن تلقي التهنئات

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد بحلول عيد القيامة المجيد، حيث ترأس البابا أمس السبت قداس الاحتفال بالعيد في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية بالقاهرة.

وكانت قد أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان رسمي صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لن يستقبل التهنئات في مقره الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية بالقاهرة كعادة كل عيد وذلك مراعاة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لصوم رمضان المبارك مكتفيا بتهنئة الأمس التي تلقاها عقب إلقاء عظة العيد بمنتصف طقوس القداس الإلهي من الحضور.

وتلك هي الحالة الثانية التي تمتنع خلالها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن استقبال التهنئات حيث كانت الأولى وقت انتشار إصابات جائحة كورونا حيث أصدر القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بما يفيد الاعتذار عن استقبال التهاني بالعيد وذلك حرصا من الكنيسة على عدم زيادة الاصابات ودعما لخطة الدولة المصرية للحد من كثرة الاصابات.

ويقضي قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العيد في دير الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون كما اعتاد سنويا.