بعد زيادة سعر توريد القمح لـ1500 جنيه.. مزارع للرئيس السيسى: "ربنا ينصرك ويعينك"

توجه أحد المزارعين برسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد زيادة سعر توريد أردب القمح لـ1500 جنيه.

وقال خلال رسالته للرئيس السيسي: "بنشكر الريس على الزيادة وعلى الأمن والأمان، إحنا معاك وفي ضهرك يا ريس".

وأضاف: "معاك على الحلوة والمرة يا ريس وبندعيلك ربنا ينصرك ويقويك ودايما تحيا مصر".

وتابع: "حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وقيادتها الحكيمة".

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين "موسم 2023"، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.