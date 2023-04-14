الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهند تسجل أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا منذ 236 يومًا

فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل أعلى زيادة يومية لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد منذ 236 يومًا.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الهند  سجلت 11 ألفا و109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 49 ألفا و622 حالة.

وأضافت القناة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 531 ألفا و64 حالة، وذلك بعدما تم تسجيل 29 وفاة جديدة، وكانت وتيرة الإصابات اليومية في الهند قد شهدت تباطؤا بداية العام الجاري.

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