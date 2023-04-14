الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة بـ 18300 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الخميس، استقرارًا في الأسواق، حيث بلغ سعر طن الذرة ”أرجنيني“: 18800 جنيه، بينما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 18800 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة ”أوكراني“: 18300 جنيه.

وسجّل سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلى”: 1780 جنيهًا، بينما سجل سعر أردب الذرة الشامية: 2050 جنيهًا، وسجل سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنيني” 19400 جنيه، بينما سجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40300 جنيه.

وبلغ سعر طن كسب صويا محلي 44%: 40000 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلي: 41000 جنيه، كما بلغ سعر طن صويا فول فات “مستورد”: 36900 جنيه أرضه، وبلغ سعر صويا فول فات ”محلي”: 36500 جنيه ”أرضه”، كما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”مستورد”: 28600 جنيه ”أرضه”، في حين بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي”: 23800 جنيه ”أرضه ”.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% :28000 جنيه، فيما سجل سعر طن جيلوتين ”مستورد”: 47500 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين ”محلى”: 47300 جنيه، فيما سجل سعر طن ردة بران محلي: 11100 جنيه، في حين سجل سعر طن النخالة الخشنة: 10900 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن 580 جنيه، بينما سجل سعر قيراط البرسيم: 860 جنيه).

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 28000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 27500 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهى 27300 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 27100 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22900جنيه، ووسجل سعر طن بياض 16%بـ 22850 جنيه للطن في حين  سعر طن علف بياض 14%بـ 22500 جنيه.

الذرة ب18300جنيه والردة ب11100 أسعار الأعلاف

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