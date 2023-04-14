الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

17 راكبًا ينجون من موت محقق فى المنيا

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

نجا 17 شخصًا من الموت، اليوم الجمعة، جراء انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في المنيا.

انتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، قادمة من القاهرة، بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديداً بالقرب من مدخل ملوي بقرية تونا الجبل، ووجود مصابين بالحادث. 

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 17 شخصًا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم. 

تم نقل  المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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