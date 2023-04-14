وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من سيناريو مرعب حال التصعيد العسكرى فى تايوان

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، أن العالم سيشهد سيناريو مرعبًا فى حال التصعيد العسكري فى مضيق تايوان.

جاءت تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية خلال زيارة لبكين اليوم الجمعة، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وحذرت "بيربوك" من أي تصعيد عسكري في مضيق تايوان الذي يمر عبره 50 بالمائة من التجارة العالمية كل يوم، سيكون سيناريو كارثيًا للعالم بأسره.

جاءت تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية عقب أيام من تدريبات الجيش الصيني على مدى 3 أيام بالقرب من الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، كتحذير للقوات الأخرى.

ودعت بيربوك الصين إلى مطالبة روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا، معتبرة أنه لا يوجد دولة أخرى لها تأثير على روسيا أكثر من الصين.

وأضافت بيربوك خلال مؤتمر صحفي في بكين مع نظيرها الصيني تشين غانغ: "يجب أن أقول بصراحة إنني أتساءل لماذا لا يتضمن الموقف الصيني حتى الآن طلبًا للمعتدي الروسي بوقف الحرب"، وفقًا لما نقلته فرانس برس.