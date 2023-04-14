تقرير دولي: مصر تروج للقطع الأثرية القديمة في باريس لجذب السياح

قال تقرير دولي، أن مصر تروج للقطع الأثرية القديمة في باريس لجذب المزيد من السياح الفرنسيين إلى البلاد

وقال موقع "ترافل واير" الدولي المعني بالسياحة والسفر، إن الحكومة المصرية تعتمد على عرض القطع الأثرية القديمة في باريس، لجذب المزيد من الزوار الفرنسيين إلى البلاد.

وتوقعت وزارة السياحة زيادة بنسبة 20٪ في عدد السياح الفرنسيين إلى مصر نتيجة الانبهار المتجدد في حضارتها العريقة.

- بيع أكثر من 140 ألف تذكرة قبل افتتاح العرض بوقت طويل

وقال الموقع نقلا عن محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي الثقافي في مصر، إن العرض يعد وسيلة رائعة لتقديم عوامل الجذب المصرية للأوروبيين بفضل الطبيعة الغامرة للواقع المعزز، وأشار إلى أنه تم بيع أكثر من 140 ألف تذكرة قبل افتتاح العرض بوقت طويل.

كما تحدث ممثل شركة سفر كبرى، أحمد الشيخ عن قيمة المعارض الدولية مثل هذا المعرض، وأكد على الدور الذي يلعبونه في تعزيز التفاهم والاحترام المتبادلين بين مصر ومضيفيها الدوليين ، ولا سيما فرنسا، حيث تحظى الثقافة المصرية القديمة بإعجاب كبير.

وكان كشف موقع "Benzinga" الأمريكي المعنى بالاستثمار عن أن مصر تكثف جهودها لتعزيز قطاع السياحة، وبالتالي جذب المزيد من الزوار من خلال الحملات الترويجية الإلكترونية التى تهدف لإبراز المقصد السياحي المصري ومقوماته السياحية والأثرية المتميزة والمتنوعة.

- إطلاق حملة ترويجية جديدة عبر الإنترنت تستهدف المهتمين بالسفر والسياحة بالأسواق العربية

وأشار الموقع إلى استعداد وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لإطلاق حملة ترويجية جديدة عبر الإنترنت تستهدف المهتمين بالسفر والسياحة بالأسواق العربية.

وأضاف التقرير أن مصر تمتلك مقومات سياحية مميزة تجعل السائح يتطلع لزيارتها والاستمتاع برحلته فيها، فهي تتمتع بتوزيع جغرافي مميز وهى أيضًا هبة النيل وبها العديد من المعابد التاريخية والمواقع الأثرية.

كما دعا تقرير دولي لزيارة أجمل مواقع الجذب السياحي في مصر، ووصفها بأرض الجمال والسحر وتنعم بثروات تاريخية وثقافية مذهلة.

وقال موقع "موني كنترول"، المعني بالشأن الاقتصادي العالمي، إن أرض الفراعنة والأهرامات والصحاري والمعابد القديمة مذهلة وساحرة في نفس الوقت.