الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالمنيا

إنقلاب ميكروباص
إنقلاب ميكروباص

شهد طريق الصعيد الزراعي السريع حادث انقلاب سيارة ميكروباص؛ بسبب انفجار الإطار الخلفي في زمام مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات العامة لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 1748 ن ي د، ميكروباص، بالطريق الزراعي السريع "مصر- أسوان"، أمام قرية دهروط التابعة للوحدة المحلية لأبا البلد في مركز مغاغة، وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص هم: آيه أحمد فرج 20 عامًا، زهراء أحمد عبد العال 20 عامًا، أمير جابر سعد 35 عامًا، محمد أحمد البدري 35 عامًا، محمد الريدي حيدر 32 عامًا، يقيمون في مركز بني مزار، وحسام عصام صلاح 25 عامًا، مقيم بمطاي، ورجب حسن السيد 60 عامًا، مقيم بمغاغة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات سحجات واشتباه ارتجاج وكسور، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

المنيا إصابة 7 أشخاص انقلاب ميكروباص الطريق الزراعي بمغاغة اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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