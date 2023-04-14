يد الأهلى فوق يد الأبيض.. الشياطين يكررون فوزهم على الزمالك ويتأهلون لنهائى كأس مصر

واصل رجال الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي انتصاراتهم على الغريم الأبيض بفوز جديد وهذه المرة في بطولة كأس مصر.

وفاز الأهلي 27/25 على الزمالك بعد مباراة قوية للغاية شهدت إثارة كبيرة في صالة 6 أكتوبر حتى ثوانيها الأخيرة.

وجاء نجم اللقاء الأول عبد الرحمن حُميد نجم حراسة الأهلي ثم بديله عبد الرحمن طه.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك 12/13 لصالح الزمالك، واحتسب حكام اللقاء تسع رميات جزائية للأبيض خلال هذا الشوط، ونجح حُميد في التصدي لـ 4 منها.

وفي مطلع الشوط الثاني ظهر الأهلي بمستوى أفضل، وخصوصًا في الجانب الهجومي لينجح في إدراك التعادل ثم قلب النتيجة والتقدم.

وتعرض نجم المباراة الأول عبد الرحمن حُميد لإصابة قوية للغاية أجبرته على مغادرة الملعب ولم يتمكن من استكمال المباراة.

وشهدت الدقائق التالية لخروج حُميد عودة الزمالك للقاء وإدراك التعادل والتقدم من جديد بفارق هدف.

وشهد الربع الأخير من اللقاء استفاقة كبيرة لعبد الرحمن طه حارس الأهلي البديل الذي نجح في الدخول لأجواء اللقاء وقام بعدة تصديات أعادت التفوق لفريقه من جديد.

ونجح لاعبو الأهلي في توسيع الفارق لأربعة أهداف لأول مرة في المباراة قبل أن يعود الزمالك للتقليص من جديد لتنتهي المباراة أخيرا بفارق هدفين وبنتيجة 27/25 للقلعة الحمراء.

وكرر الأهلي فوزه على الزمالك للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن تغلب على الأبيض مساء الجمعة الماضي في ختام بطولة دوري المحترفين.

وكان الأهلي قد استعاد لقب الدوري بعد غياب أربع سنوات ليضيف البطولة الرابعة والعشرين في تاريخه ويوسع الفارق مع الزمالك لـ5 القاب، حيث يمتلك أبناء ميت عقبة 19 لقبا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سبورتنج في نهائي كأس مصر مساء غدٍ الجمعة.

ويحمل سبورتنج لقب النسخة الأخيرة من بطولة الكأس ويسعى للاحتفاظ بلقبه، فيما يطمح لاعبو الأهلي في إضافة اللقب العاشر في تاريخ الأحمر.