"ضرب نار" الحلقة 22.. "مهرة" تحتفل بتحقق حلم امتلاك مصنع للملابس

عرضت منذ قليل، الحلقة الـ22 من مسلسل “ضرب نار”، والتي بدأت بتحقق حلم “مهرة” ياسمين عبد العزيز، بامتلاك مصنع ملابس بعد أن كانت مجرد عاملة في أحد المصانع.

مسلسل ضرب نار الحلقة 22

وحضرت “مهرة” حفل افتتاح المصنع برفقة زوجها “زيدان“ ماجد المصري، وبحضور شقيقتها ”لولي" وسط فرحة كبيرة من كل الحضور، حيث حققت حلمها الصعب وتحلم بتكوين كيانها.

وخلال الحلقة، يواصل “جابر الكوماندا” جهوده للسيطرة على سوق السلاح ويوافق على ترشيح مستر جون له كبديل لـ"الزيات".

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا خلال الحلقات الماضية، وتصدر الترند في عدد من المناسبات، حيث يعرض المسلسل يوميا وبشكل حصري عبر قناة On، يوميا، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بالتزامن مع عرضها عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، كما تُعاد في المرة الأولى الساعة 1:45 صباحًا، أما الإعادة الثانية تُعرض في تمام الساعة 8:45 صباحًا ويعرض المسلسل بواقع 4 مرات يوميا على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل ضرب نار

يشارك في بطولة مسلسل “ضرب نار” عدد كبير من النجوم مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز منهم ماجد المصري، ومها نصال، وانتصار، وسهير المرشدي، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي والمتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل هو الثالث الذي يجمع بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعد “اللي مالوش كبير” و"لآخر نفس".