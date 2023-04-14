العثور على جثة شاب مذبوح في الفيوم

عثرت الأجهزة الأمنية بالفيوم على جثة شاب مذبوح ومُلقاه في شوال، فى بحر الجعافرة بمركز إطسا بالفيوم،و تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقى بلاغ يفيد بوصول جثة مذبوحة ومتعفنة لشخص يُدعى "ممدوح توفيق-12سنة"، وذلك بعد اختفاءه 4 أيام.

وشهدت قرية الجعافرة التابعة لمركز طسا التابعة لمحافظة الفيوم واقعة تغيب صبي منذ صباح الأحد الماضي، في ظروف غامضة، ونشر مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي صوره، في محاولة للتوصل إليه.

وأكد أهالي القرية أن الصبي يعمل سائق توك توك، وأنه توجه إلى أحدالقرية المجاوره صباح اليوم، ولكنه لم يعد، ولم يوجه والد الصبي أي اتهامات لأي شخص حول ارتكاب واقعة تغيب نجله، بينما شكلت قوات الأمن فرقًا للبحث من أجل كشف ملابسات الواقعة.