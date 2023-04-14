"حضرة العمدة".. أحمد رزق يسعى لتخفيف الحكم على سامر

شهدت الحلقة 22 من مسلسل حضرة العمدة جلسة بين ضرغام ومحامي سامر ابنه المتهم بقتل سلمي حيث طلب ضرغام من جلال في الحلقة السابقة أن يساعده في قضية نجلة ورفض، لكن الرأي اختلف في الأحداث الحالية، حيث نصح المحامي بالعمل على الحالة النفسية لسامر أثناء القتل، حتى ينجو من حبل المشنقة ويحاول أن يلعب على تخفيف الحكم.

وطلب أدوار القائم بدور شقيق سامر قاتل سلمي من زوج أخته كابر أن يساعده في قضية شقيقه ويجمع له أشخاص يقوموا بالشهادة الزور حتي يتمكن شقيقه سامر من العفو من عقوبة الإعدام.

مواعيد وقناة عرض حضرة العمدة

عرض حلقات المسلسل على مجموعة قنوات الحياة الفضائية، بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة (Watch IT) الرقمية.

أحداث مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي درامي حيث يناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها زواج القاصرات، التطرف الديني، الإبتزاز الإلكتروني، تجارة السلاح، تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكافة هذه القضايا، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 50 فنان وفنانة.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

وحضرة العمدة بطولة الفنانة روبي، وتشتركها الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة من المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.