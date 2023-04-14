الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم أسوان تعلن موعد استرداد طلاب الشهادة الإعدادية رسوم التظلمات

مديرة التربية والتعليم
مديرة التربية والتعليم

أعلنت مديرة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الخميس، عن امكانية استرداد طلاب الشهادة الاعدادية مبالغ التظلمات الخاصة بنتيجة الصف الدراسى الأول وتم تعديل درجاتهم بالزيادة، حيث يتم استلام المبالغ من الخزينة بالمديرية، وأن أخر موعد للاستلام الإربعاء القادم الموافق 19 أبريل الجارى. 
وتضمن الإعلان التالي: أن على طلاب الشهادة الاعدادية الذين تقدموا بطلبات تظلمات من نتيجة الفصل الدراسى الأول وتم تعديل درجاتهم بالزيادة، ولم يستردوا مبالغ التظلمات حتى الآن، سرعة التوجه لديوان مديرية التربية والتعليم بأسوان لاسترداد المبالغ التى تم دفعها طبقاً للقرار «٣١٣» الخاص بالتظلمات.

وجاء ذلك عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الخاص بمديرية التربية والتعليم بأسوان على "فيس بوك".

وفى سياق آخر واصل عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، مساء اليوم، سلسلة اجتماعاته لمتابعة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2023/2022، حيث عقد اجتماعاً بالقيادات التعليمية بديوان إدارة ادفو التعليمية.

 

استرداد التربية والتعليم بأسوان الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول طلاب الشهادة الإعدادية الأربعاء القادم أسوان إعدادية

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