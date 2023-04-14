"رسالة الإمام" الحلقة 22.. "الشافعى": الواجب فى تكفين الرجل أو المرأة ثوب واحد

في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، تنتقل كاميرا المخرج السورى الليث حجو إلى أحد البيوت التي يغسل فيها أحد الموتى، حيث يظهر في المشهد الإمام الشافعي واثنين من الأشخاص الذين يقومون بتكفين أحد الأشخاص.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22

وتظهر أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل الإمام الشافعي، اختلاف اثنين من المسلمين خلال تكفين أحد الموتى، فيكون حاضر الإمام الشافعي خلال عملية الغسل والتكفين، فيحدث خلاف بسبب تكفين المغسل للرجل بثلاث أثواب فقط، حيث يقول له الرجل الآخر، لماذا لم تضع 5 أثواب لماذا اكتفيت بثلاثة فقط، وهنا يتدخل الإمام الشافعي، الذي يقول: لم يخطأ الموزني فيما فعل يا جابر، فالواجب من تكفين الرجل أو المرأة، ثوب واحد يستر جميع البدن، والسنة أن يكفن الرجل في 3 بيض طاهرة، كما كفن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا قد تحقق فلما الإسراف، الأكفان الخمسة للنساء لأن عورتهن أغلظ، ولباسهن في الحياة أجمل، فيقول جابر: لا قول بعدك يا إمام، فيقول الشافعي: أكمل يا موزني، وبعد الانتهاء من تكفين الرجل يدور حوار بين الإمام والموزني.

يقول الإمام الشافعي للموزني: أكرمك الله يا إسماعيل، فيقول الموزني: أكرمك الله يا إمام، هذا من فضل ما ذكرته لنا في كتاب الجنائز، فيقول الشافعي: زادك الله وزادنا من العلم، فيقول الإمام: ألم يتعبك هذا، فيقول الموزني: كثيرًا من الدموع رأيتها في عملي هذا، ولكن لم تكن كلها ببريق الأسى والحرارة ذاتها، وهناك دمع يظرف مجاملة ومحاباة، وهناك دمعًا ثقيلًا رصينًا، وهناك دمع يظرف على عجل، وكأنها مهمة تحتاج إلى الدمع لتكتمل أركانها.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22

يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

تدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش، وهافال حمدي، وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو، وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".