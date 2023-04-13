الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل رضيع فى حريق شقة بالمنوفية

جثة
جثة

لقي طفل رضيع مصرعه بقرية جنزور التابعه لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك على إثر حريق نشب بمنزل أسرته، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة على الحريق، وسيطرت عليه في وقت قصير ومنعت امتداده للمنازل المجاورة. 

 

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بورود بلاغ بوفاة طفل رضيع عمره أقل من عام عقب نشوب حريق بمنزل أسرته في الطابق الثاني من العقار الذي يسكن به وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة. 

وعلي الفور انتقلت قوه من مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية بقيادة الرائد محمد فرغلي، لسماع أقوال الشهود ومعرفة سبب الحادث الذي تبين من التحقيقات الأوليه أنه ماس كهربائي بالمنزل، تسبب في نشوب حريق ضخم نتج عنه وفاة طفل رضيع، وتم نقله للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه ومحاولة إنقاذه ولكن كانت قد نفذت إرادة الله وتوفي في الحال. وتمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على الحريق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرين من أسرة واحدة، وذلك في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز، والتي تسببت في  انهيار منزل من دورين  بالكامل في قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك قبل أذان المغرب بدقائق وقت إعداد الإفطار وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

 

 

أقوال الشهود التحقيقات الأولية الحماية المدنية ب الحماية المدنية تسيطر الطابق الثانى اللواء حازم سامي لرعاية الصحية

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