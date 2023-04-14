الكشف على 1200 مواطن في قافلة طبية بدمياط

انطلقت القافلة الطبية بمركز شباب الأربعين التابع لإدارة فارسكورعلى مدار يومين، وتردد عليها أكثر من 1200 مواطن، يأتى ذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها بقرى محافظة دمياط، فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الشباب والرياضة والصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » تتضمن القافلة كافة التخصصات الطبية «الكشف، و والأشعة، والتحاليل، وصرف الأدوية مجانا».

وتم فتح مركز الشباب خلال اليومين لاستقبال الأعضاء وأهل القرية والكشف عليهم وصرف العلاج اللازم، يهدف البروتوكول إلى تقديم خدمة مجانية لأكبر قدر من المواطنين مع صرف الأدوية مجانا، وتحويل الحالات الحرجة إلي المستشفيات المتخصصة .

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها على مدار يومى الاربعاء والخميس بعزبة الاربعين التابعة لقرية كرم ورزوق بمركز فارسكور، وذلك ضمن الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة دمياط و وزارة الصحة والسكان للوصول بالخدمات العلاجية لاهالى القرى ، و فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

حيث أشار البيان إلى تردد 803 مواطن على القافلة، تم تحويل 22 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 8 حالات، وأيضا إجراء 175 تحليل معملى و فحص 31 حالة بالأشعة و9 حالات بالسونار، هذا إلى جانب صرف العلاج اللازم بالمجان.

فيما ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ان تلك القوافل التى يتم تنفيذها بشكل دورى تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية.



قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بزيارة لقسم ثان تمهيدا لتطبيق تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال جولته بمحافظة دمياط بالإسراع في إنهاء مشروع ميكنة مركز طب الأسرة بحي ثانِ، محافظة دمياط ليكون النموذج المميكن المعتمد لباقي مراكز ووحدات طب الأسرة.