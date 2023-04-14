الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"قلب شيطان".. مصطفى حسنى يكشف عواقب الإنسان الحسود

مصطفى حسني
مصطفى حسني

قال الداعية الإسلامي الشيخ مصطفى حسني، إن الحسد فيه هروب للسلام النفسي وانهياره، ويتسبب في عواقب يعيش بها الإنسان.

تأثير الحسد على الإنسان

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "رميم"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، أن أول هذه العواقب تحول القلب لقلب شيطاني؛ لأن الشيطان يريد أن يفرح في الإنسان عندما يدخله النار، مشيرًا إلى أن الحسد هو تمني زوال النعمة من الناس.

وأشار إلى أن الأمر الثاني الذي يصيب الإنسان الحسود، هو طول الحزن لأنه دائمًا يكون منشغلًا بالمفقود ولا يرى نعم الله عليه، مستدلًا بمقولة أبو الليث السمرقندي: "خمس مساوئ تصيب الحسود قبل أن تصل للحاسد، وهي غم لا ينقطع، ومصيبة لا يؤجر عليها، وسخط من الرب، ومذمة لا يحمد عليها، ويحرم التوفيق".

وأوضح أن النبي عليه الصلاة والسلام، حذر من الحسد في قوله: "إياكم والحسد؛ فإنَّ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النارُ الحطبَ".

مصطفى حسني عواقب الإنسان قلب شيطاني

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