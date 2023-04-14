مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22.. روبي تتقدم بلاغ لوزارة الأوقاف ضد خطيب تل شبورة

شهدت (الحلقة 22) من مسلسل حضرة العمدة غضب روبي بعد أن سمعت روبي، خطيب تل شبورة يخطب للناس في الميكرفون وبعدها غضب روبي غضب شديد من حديث الخطيب، والتي اعتبرته جريمة، حيث تقدمت ببلاغ ضده لوزارة الأوقاف لإثارة الفتن بين أهالي القرية وأساءة سمعة سلمي والتحريض علي القتل.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22

ومازلت العمدة صفية مستمرة في دعم قضية سلمي لأنه تراه مجرم وقاتل فتاة بدون ذنب وكسر فرحة أهلها لمجرد أنها رفضت الزواج منه وقبلت من عريس أخر.

وبدأت الأحداث منذ أن تعرض سامر لسلمي أكثر من منها لكنها لم تستحي للحديث معه وقامت عدة مرات بالذهاب الي شقيقة كابر لإبعاد سامر عنها وحذرتة كابر بأن يبتعد ولا يتعرض لها مرة أخري لكنه لم يستجب سامر لها وعندما علم بأنها سوف يتم خطبتها علي عريس أخر ذهب إليهم وهددها وتمكن منها عندما مرت أمامه وقام يذبحها أمام أهل القرية ومن هنا تصاعدت المشاهد بشكل كبير.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي يوميًا الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة الحياة الحمراء ومنصة watch it الرقمية.

وحضرة العمدة بطولة الفنانة روبي وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج الفنان محمد محمود عبدالعزيز وتأليف الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم عيسي، وإخراج عادل أديب وشارك في مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان صلاح عبدالله الفنان محمود عبدالمغني، الفنان أحمد رزق، ادوار، محمود حافظ ،بسمة، دينا، وفاء عامر صولا عمر، شيري أشرف، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسام داغر، محمود عبدالخالق، أحمد بدير.