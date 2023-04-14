خلال 4 أشهر.. انخفاض الدين الخارجي الروسي بنحو 22.2 مليار دولار

نجح الاقتصاد الروسي في تخفيض الدين الخارجي بنسبة 5.9% عن بداية العام الحالي، متحديًا تصريحات المسؤولين الأمريكيين عن توقعات بمعاناة الاقتصاد الروسي وانهياره تدريجيًا، وذلك رغم العقوبات الغربية التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على روسيا منذ انطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

انخفاض الدين الخارجي الروسي

وكشفت بيانات البنك المركزي الروسي عن انخفض في الدين الخارجي ليصل إلى 357.9 مليار دولار خلال إبريل الجاري، حيث أكدت البيانات أن الدين الخارجي انخفض بنحو 22.2 مليار دولار مقارنة ببداية العام، بنسبة وصلت إلى 5.9% حيث سجّل في بداية العام 380.5 مليار دولار، وذلك رغم العقوبات الغربية.

توقعات الغرب

من جانبها، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في فبراير من العام الجاري أن العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب الحرب في أوكرانيا ستكون مؤثرة للغاية على الاقتصاد الروسي، مضيفة أن العقوبات الغربية ستزيد التضخم وستعاني روسيا من عجز غير مسبوق في الموازنة العامة، مؤكدة أن روسيا تواجه صعوبة كبيرة بسبب مراقبة الصادرات والحصول على المواد.