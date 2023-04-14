مصطفى حسنى يكشف أسباب انهيار السلام النفسى وعلاقته بالحسد

قال الداعية الإسلامي الشيخ مصطفى حسني، إن مصدر السلام النفسي هو التصالح مع معنى أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، وأن الشخص لديه تصالح ورضا بالموجود، وتصالح ورضا بالمفقود، وتصالح مع ما رزق الله الناس به.

دبيب الحسد أصل تدمير السلام النفسي

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "رميم"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، أن أصل تدمير السلام النفسي هو دبيب الحسد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شخص كبير أن يكون حسود لأننا مخلوقات باحثة عن النعمة والاستزادة من الإيمان والخيرات.

وتابع، أن هناك أسباب لفقدان السلام النفسي الأول تربوي، وهو أن تنشأ في وسط كثير التحسر على الحال، وكذلك فقدان نعمة أو الفشل في تحقيق إنجاز حققه أقرب الأقربين له.