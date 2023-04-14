"رسالة الإمام" الحلقة الـ22... "السيدة نفيسة" تبرأ هند وتستأذن خالها فى أن تبقى معها

في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، يتجمع علماء الدين بصحبة الإمام الشافعى وكذلك السيد جمال الدين خال هند الفتاة المتهمة بفعل الفاحشة، ومعهم شقيق زوجها المتوفى الذى اتهمها بإرتكاب الفحشاء، داخل منزل السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها، حيث طلبتهم السيدة نفيسة للقدوم إلي بيتها للحديث فى أمر هام .

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22

فى الحلقة الـ22 من مسلسل رسالة الإمام، تستدعى السيدة نفيسة، علماء ورجال المدينة، ومعهم الإمام الشافعى لكي تبرأ ساحة هند التى تتهم فى شرفها، الأمر الذى يغضب الناس ويتحدثون عنها بكلام غير لائق، حيث تقول السيدة نفيسة فى بداية حديثها أمام علماء الدين وأسرة هند، بسم الله الرحمن الرحيم،" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"، فتقول السيدة نفيسة: هند فى دارى، وبإذن الله هى أمنة وقد قصدتني لأنها على يقين أنها بريئة، فألهمها الله تعالى أن تطرق باب داري ولا خوف عليها ، وهي أبنة لى ولن يمسها أحد بسوء، ولا أنكر أن لخالها جمال الدين الحق فى إبداء رأيه فى هذا، ولم تنكر هند ذلك، وأتعهد أمام الله أن تكون فى مأمن عندى بعون الله بعد اذن خالها، وهل من داراً خير من دار حفيدة نبينا صلى الله عليه وسلم، يا هند إن تبقى هنا فى دار السيدة نفيسة فستلتقى بإبنتى زينب، فهى تعيش هنا أكثر الوقت، فيقول أحد العلماء: بارك الله فى كرمك يا ابنت الكرام يا سيدة نفيسة، وخير ما فعلتيه يا هند هو اللجوء لدار الخير والكرم.

فيقول "عقيل" شقيق زوج هند المتوفى: كيف تكافىء على ما فعلته، بنيل شرف المكوث فى دارك يا سيدة نفيسة، فتقول السيدة نفيسة: وماذا فعلت، لكى تحاسبها أنت، إن الله توابا غفوراً رحيم، وإن خير الخطائين التوابين، أعوذ الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، " إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ "، فيقول أحد علماء الدين الحاضرين،: يا هند إن لكى حقاً من العقيل ما شرعه الله من الجزاء لكل من أفترى الكذب وقذف المحصنة، فيقول الإمام الشافعى: ولكى الحق أن تعفى أيضا، فتعذرى له غيرته على أمرأة أخيه، فتقول هند : إن الله غفوراً رحيم أسامح عقيل حتى يوم الدين، وبعدها تقول هند لخالها "جمال الدين" : سامحنى يا والدى أنا كما ربيتنى، فتقول السيدة نفيسة، أتمنى يا جمال الدين أن يكون لنا حديثاً حين تهدىء النفوس وتصفى القلوب .

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22

وتلقى أحداث المسلسل تداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فور عرض الحلقة، إذ يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

تدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".