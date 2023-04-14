الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

اليوم.. وزيرة الثقافة توزع جوائز شباب المسرح الجامعي وتكرم نجومه

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني

تشهد  الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ختام فعاليات الدورة الخامسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، كما تكرم عدد من النجوم من خريجي مسرح الجامعة، بمسرح ساحة الهناجر في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة.

وقال الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أن مواسم نجوم المسرح الجامعي أصبحت من الفعاليات الفنية البارزة، والتي تعد متنفساً هاما لشباب المبدعين، مشيرا إلى أن الصندوق يرعى شباب المسرح الجامعي ليكونوا نواة لحركة مسرحية تنير مسارح مصر.

-  المسرح الجامعي كان وسيظل أحد أذرع الأبداع المصري

وصرح المخرج الكبير خالد جلال رئيس ومؤسس المواسم، أن المسرح الجامعي كان وسيظل أحد أذرع الإبداع المسرحي المصري الذى تخرج منه كوكبة من كبار النجوم الذين أثروا المسرح المصري، ويعد هذا الحدث احتفاء بالمواهب الشابة وتحفيزها على المضي قدما في استكمال مسيرتهم الإبداعية.

جدير بالذكر أن المهرجان يمنح العروض الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولي فرصة العرض بمركز الإبداع الفني بالقاهرة، لتكون بداية انطلاقه لجيل من مبدعي المسرح . 
كما يحصل الفائزون في كل من الفروع التالية: أفضل عرض، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مخرج،  أفضل مهندس ديكور، أفضل مصمم ملابس، علي منحة دراسية مجانية باستديو مسرح مركز الإبداع الفني بالقاهرة. 

ضمت لجنة تحكيم الدورة الخامسة الناقد الكبير عاطف النمر رئيسا، و عضوية كل: الاستاذ الدكتور ايمن الشيوى، مصممة الازياء الدكتورة مروة عودة ، مهندس الديكور عمرو الاشرف، و المخرج احمد فؤاد ، كما تكونت لجنة المشاهدة من النقاد : باسم صادق، مي سليم، وهند سلامة .

مواسم نجوم المسرح الجامعي المسرح الجامعي المسرح نجوم المسرح الجامعي نجوم المسرح

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