"من الشاه إلى الزيتونة".. إصدار مترجم جديد يرصد تحولات الأرياف المغربية

عن دار مسكيلياني للنشر، صدر كتاب "من الشاه إلى الزيتونة.. في تحولات الأرياف المغربية" للكاتب مولدي الأحمر، والذي نقله إلى العربية الحبيب الدرويش.

ويتناول الكتاب تحول البدو إلى فلاحين والذي يعد أكبر حدث تاريخي في العصر الحديث في الأرياف المغاربية.

كلمة الغلاف

ومما جاء على الغلاف:

يقودنا تحليل أسس هذا الحدث وشروطه وانعكاساته إلى التساؤل حول دعائم المسار الذي يحكم تحولات المجتمعات المغاربية، وربما مجتمعات العالم العربي بأسره وسيرها نحو إعادة تنظيم العلاقات الاجتماعية بين المجموعات والأفراد، ولا سيما في المجال السياسي، فالحالة التي قمنا بتحليلها والتي كانت أوجه التشابه بينها وبين حالات مغاربية أخرى لافتة للنظر.

حدث هذا المسار ضد ما يسمى البنى التقليدية للمجتمع، وفي ذات الوقت وفقا لمتطلبات بعض الأسس التي قامت عليها هذه البنى، وفي قلب هذه التحولات كانت هناك الدولة الكولونيالية وأعوانها وحركات التحرير واستراتيجيتها النضالية في الأرياف والدولة الوطنية وتدخلاتها المختلفة في الأرياف.

والسؤال المطروح هو: هل يعود أصل النقاشات الآن حول الحداثة والتأصيل الثقافي والحركات السياسية المصنفة أحيانا تقدمية وأحيانا رجعية إلى هذه الآلية المعقدة والمزدوجة من التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية الجارية في البلاد المغاربية، والتي ما زالت تعبيراتها وانعكاساتها تشكو من ضعف التحليل؟

نبذة عن المؤلف

أما عن المؤلف مولدى الأحمر فهو باحث تونسي في علم الاجتماع من مواليد 1956. يعمل أستاذًا في قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في "معهد الدوحة للدراسات العليا".

صدر للأحمر عدة أعمال منها: "الجذور الاجتماعية للدولة الحديثة في ليبيا: الفرد والمجموعة والبناء الزعامي للظاهرة السياسية"، و"الثورة التونسية: القادح المحلي تحت مجهر العلوم الإنسانية"، و"الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديات ثورة الكرامة"، و"القبيلة في الثورة السورية: المفهوم وقيمته".