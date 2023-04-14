"رسالة الإمام" الحلقة الـ22..."حمد" لـ"الشافعى": لا أخاف على أحد مثلما أخاف عليك

في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، تنتقل الكاميرات إلى منزل الإمام الشافعى، حيث يظهر الإمام الشافعي وبرفقته زوجته "حمد" ويدور بينهما حديث طويل، يتعلق هذا الحديث بأبنتيهما فاطمة وزينب، حيث تكون زوجة الشافعي في حالة خوف على بناتها بسبب وقوف الإمام مع الحق مما يجعله يدخل في عداوة مع بعض الناس.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22

وفي أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل رسالة الإمام تتحدث "حمد" زوجة الإمام الشافعي، حيث يسألها الإمام ، هل أنتي بخير يا "حمد"، فتقول أنا بخير الحمدلله ولكن يحزنني أن لا تفهمني بعد هذه الرحلة الطويلة، فطالما أحببت ما فيه وعليه يا أبا عبدالله، وكنت كلما طلبت من الله الصبر والقوة، كنت في دخيلي أعلم أني أحتاج إليهما لمساندتك، فأنت فحسب، فأنت قلب قلبي ولا أخاف على أحد مثلما أخاف عليك، ولا يثير في بصري السرور مثل رؤياك، لكني مفارقة يا أبا عبدالله وأخشى من حماسك في الحق في أن تزج بالبنتين، في هذه المسألة، ففاطمة وزينب صغيرتان ضعيفتان، ليستا جاهزتين لهذه المواجهة، فيقول الإمام الشافعي: ولكني لم أطلب شىء مثل هذا من أحد، ولا أدفع بأحد في مواجهة تخصنى، فكيف أفعل شيئًا مثل هذا مع أبنتي، فتقول "حمد": لأنهما ابنتيك، لن يفصل الناس في هذا بينك وبينهما، أريد أن أطمأن على زينب وأريد أن تزف إلى دار زوجها في أقرب وقت، ولكن هذا موعد يحدده الله، فتقول "حمد": ونعم بالله.. بالله عليك يا أباعبدالله ألا تطيل في خصامك، فيقول الإمام: وهل يخاصم المرء روحه أنا أيضًا تنتابني الأفكار، لا يستطيع المرء أن يتوقع الثمن الذي يتوقعه المرء إذا وقع في جانب الحق.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22

يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا، ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

تدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش، وهافال حمدي، وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو، وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".