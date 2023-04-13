البنتاجون: مستمرون فى مراقبة مضيق تايوان وتدريبات الجيش الصينى

قال الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاجون إنهم مستمرون في مراقبة الموقف بمضيق تايوان عن كثب، وكذلك التدريبات التي يقوم بها الجيش الصيني.

سنبقي قنوات الإتصال مفتوحة بين البلدين

أضاف خلال مؤتمر صحفي أقيم قبل قليل، أن التدريبات التي تقوم بها بكين تقوض عملية السلام، وهذا مهم بالنسبة للاقتصاد العالمي، خاصة أن عدة تريليونات من التجارة العالمية تمر من هذا الطريق.

وأكد أنه لا يوجد سبب لتحويل توقف رئيسة تايوان "تساي أنج ون"، في الولايات المتحدة كعذر للإفراط في التدريبات، موضحًا أن قنوات الاتصال ستظل مفتوحة بينهم.