نائب محافظ المنيا يناقش الاستعدادات لموسم توريد القمح الجديد

عقد الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اجتماع اللجنة العليا لزراعة وتوريد محصول القمح، وذلك لمناقشة استعدادات المحافظة الخاصة بموسم توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023.

جاء ذلك بحضور دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، مسئولي الإصلاح الزراعي والتعاون الزراعي وممثلي البنك الزراعي المصري وأعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ، كافة الإجراءات استعدادا لموسم التوريد والذي من المقرر أن يبدأ 15 ابريل الجارى، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط .

كما استعرض نائب المحافظ الترتيبات النهائية والمستجدات والتجهيزات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة العليا المشرفة على منظومة استلام وتوريد الأقماح المحلية استعداداً للموسم الجديد ، بجانب مناقشة كافة الحلول والمقترحات لتذليل أية عقبات قد تواجه المزارعين في عملية التوريد، مشددا على ضرورة التيسير على المزارعين أثناء عملية التوريد.

كما راجع نائب المحافظ تفاصيل الخطة التي أعدتها المحافظة لتوريد محصول القمح ، فيما يتعلق بحصر المساحات المنزرعة بالقمح بجميع المراكز والكميات المتوقع إنتاجها لتحديد المستهدف توريده، بجانب التركيزعلى تنفيذ حملات توعية للمزارعين لحثهم على توريد محصول القمح إلي الدولة، لزيادة الكميات الموردة من المحصول، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها، مع معاينة أماكن التخزين المحددة من جهات التسويق، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها لمعايير التخزين مع مراعاة البعدين المكاني والأمنى.

من جانبه استعرض وكيل وزارة التموين، عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة، والسعات التخزينية لكل منها، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها 42 موقع تخزيني بجميع مراكز المحافظة جاهزة لاستقبال الأقماح.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن اجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح تبلغ حوالى 243.875 ألف فدان .

يذكر أن محافظة المنيا قد حققت المستهدف من الكميات المطلوبة في الموسم السابق حيث تم توريد 500 ألف طن من الاقماح، في حين كان المستهدف المطلوب 450 ألف طن، وذلك بنسبة 112%