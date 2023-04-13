البنتاجون: الوثائق السرية المسربة على الإنترنت "حساسة"

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن تسريب الوثائق السرية عمل إجرامي، وفق شبكة سكاي نيوز البريطانية.

وأشار بيان البنتاجون، إلى أن الوثائق السرية المسربة على الإنترنت حساسة، كما أن وزارة العدل تأخذ التحقيقات في تسريب الوثائق على محمل الجد.

وأضاف البنتاجون، أن التحقيقات مستمرة بشأن مسرب الوثائق السرية.

المعلومات حول الوثائق السرية تقريبية

وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة إن المعلومات حول الوثائق السرية المسربة الأمريكية كلها تقريبية، مؤكدًا أنها تعد بمثابة شائعات مسربة من قبل أمريكا.

وأضافت أن روسيا قررت تغيير بعض الأرقام بشأن القوات الأوكرانية بعد التسريب، مؤكدًا أنها لن تؤثر على الحرب الأوكرانية أو خطط الحرب.

تم وضع خطط للحرب منذ مارس الماضي



وتابع أنه منذ بداية مارس الماضي، وتم وضع خطط وفقًا للأعداد وحجم الدعم العسكري الذي تتلقاه أوكرانيا، وموجود بأيديهم ووفقًا للموارد المتاحة لهم.

وأشار إلى أن الوثائق السرية المسربة تم نشرها بشكل ممنهج وحاولت روسيا التلاعب بمحتوى كل هذه الوثائق بالتغيرات التي أحدثتها فيها.

وتابعت المصادر أن الوثائق الأمريكية المسربة الأخطر فيها أن الدولة العميقة في إسرائيل هي التي تدير الاحتجاجات الشعبية بقانون الإصلاح الحالي، وكذلك عمليات التجسس على الكوريتين.

وأضافت أن أمريكا كانت تتجسس على فرنسا وألمانيا والأدبيات الأمريكية وبات معروفًا عنها أنها تتجسس على حلفائها بقدر ما تتجسس على أعدائها.

وأكد أن أمريكا هي صاحبة أكبر فضيحة تجسس داخلية والوثائق تتسق مع النهج العام الأمريكي داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن أمريكا أكثر دولة خانت حلفائها وتنصلت منهم، مشيرًا إلى أنها في سنوات الربيع العربي لم تتآمر إلا على حلفائها القدامى لتحويل الشرق العربي لقاعدة للإرهاب.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إنه يجب على أوروبا أن تبتعد عن الولايات المتحدة وتخرج من سيطرتها وهو الأمر الذي طالب به أكثر من رئيس فرنسي.