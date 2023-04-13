مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7.. منى زكي تحتفل بعيد ميلادها مع ابنها ياسين

بدأت أحداث الحلقة 7 من مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة مني زكي وظهرت منى زكي في أول مشهد وهي تحتفل بعيد ميلادها مع ابنها ياسين باكية: "بزعل شوية إن كبرت سنة".

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7

وتستكمل الفنانة منى زكي في أحداث الحلقة السابعة رحلتها مع الصيد على المركب الخاص بزوجها وتسعى إلى العمل عليه حتى تستطيع توفير حياة كريمة لها ولأولادها بعيدًا عن وصاية الجد والعم.

يمكن مشاهدة مسلسل تحت الوصاية عبر قناة dmc في الأوقات التالية:

عرض أول: 7:45 مساء.

إعادة أولى: 12:45 صباحًا.

إعادة ثانية: 2:15 ظهرًا.

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.