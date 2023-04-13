جعفر العمدة الحلقة 22.. "سيد يحلف على المصحف إنه مخطفش ابنه" (فيديو)

أصرّ محمد رمضان في الحلقة 21 من مسلسل "جعفر العمدة"، على أن يحلف شقيقه سيد النجم "أحمد فهيم" على المصحف بأنه لم يكن متورطًا في خطف ابنه، منذ ١٩ عامًا، أثناء ولادة مي كساب التي تجسد دور الزوجة الأولى له في المستشفى.

وذهب رمضان إلى سيد ليقول الأخير له: "أنا كل حاجة مضيقاني يا أخويا اضربت واتهنت ومعرفتش أجيب حقي كراجل ومراتي سابتني وحتى أخويا دلوقتي بيشك فيا"، ليرد رمضان عليه: "أنا مش عارف أعمل إيه ولا أشك في مين أنا تعبان يا أخويا زيك وشاكك في كل الناس".

وتابع: "ممكن تكون مضايق يا سيد يا أخويا من ذنب عملته زمان وحرمت ابن من أبوه، أنا بيني وبينك حد الله وحكمه تحلف على كتاب الله إن مش أنت أنا نفسي يطلع إن مش أنت عشان تقف في ضهري ومعايا".

وطلب منه أن يحلف على المصحف ليوافق سيد وحلف على المصحف أنه لم يكن متورطًا في خطف نجله وأنه يتمنى اليوم الذي يعثر فيه جعفر على ابنه ويعود إليه مرة أخرى في حضنه.

المسلسل بطولة النجم محمد رمضان وتشاركه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.