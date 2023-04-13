الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فى اجتماع موسع.. محافظ دمياط تتابع تطوير مصنع أبو جريدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال منظومة النظافة بمدينة دمياط، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم مع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، بالإضافة إلى انتظام توريد القمامة والمخلفات إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور، كما أكدت على التأكد بشكل دورى من جاهزية المعدات المستخدمة بتلك المنظومة، مؤكدة على انتظام تلك الأعمال بما يساهم فى دعم الجهود المبذولة للتحكم بمنظومة إدارة المخلفات تحقيق رؤية المحافظة للحفاظ على البيئة.

وترأست محافظ دمياط، اجتماعًا، لمتابعة آخر التطورات بملفى التصالح فى مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، واطلعت على مستجدات الأعمال بملف التصالح فى مخالفات البناء لاستكمال كل الإجراءات بملفات التصالح المقدمة واستيفاء جميع الخطوات الخاصة بها، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماع آخر مع نقابة المهندسين لوضع حلول لجميع العقبات التى قد تبطئ نسب التنفيذ.

كما بحثت "محافظ دمياط" الموقف الخاص بمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أى مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضى الزراعية، حيث وجهت تعليماتها إلى الوحدات المحلية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الحالات الموجودة بنطاق كل وحدة وإزالتها بالتنسيق مع مديرية الأمن.

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