"جعفر العمدة" الحلقة 22.. زينة حامل من محمد رمضان

حملت الفنانة زينة التي تجسد دور الزوجة الرابعة للنجم محمد رمضان في الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة، بعد عودتهما من السفر من لبنان إذ بدأت تظهر عليها أعراض الحمل من قيء وغثيان وشعور بالتعب والإرهاق.

وقامت زينة بالذهاب إلى المستشفى لإجراء تحليل حمل حتى اتضح أنها حامل في الشهر الأول وقالت لصديقتها: "دا حصل في سفرية لبنان وإيه يعني دا جوزي وحلالي وهو كان صابر عليا كل دا أنا بس حاسة بالذنب من حاجة".

وأضافت: "خايفة أقوله إن أبويا مات يفتكر إن أنا حيوانة وبتاعة فلوس بس، لكن أنا حبيته بجد وبدليل إني بقيت مراته رسمي وحامل منه أنا عايزة أقوله على الحمل وعلى وفاة أبويا".

لتخبرها صديقتها بأنه يجب عليها الاستمرار في الزواج حتى ترى ما الذي سيحدث وبناء عليه تقرر إذا كان ستستمر معه أم لا بعيدًا عن الأموال فكانت اتفقت معه فيما سبق على الزواج مقابل الحصول على ٤٠ مليون جنيه.

جعفر العمدة مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبى، حول جعفر العمدة "محمد رمضان" وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" "زينة" ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.