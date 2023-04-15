قائدة كورال كنسي: "عند شق الفجر باكر" و"قام حقا" أشهر الترانيم الروحية في حفلات القيامة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بليلة عيد القيامة المجيد، حيث يترأس البابا القداس الإلهي احتفالا بالعيد مساء اليوم، بكاتدرائية الاقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.

وقالت المرنمة مارينا متواضع، القائد في كورالات الشباب، ومؤلفة الترانيم، في تصريح لـ الدستور، إن عيد القيامة المجيد هو أغنى الأعياد الخاصة بالكنيسة المصرية من جهة الترانيم فهو يحتوي على كم هائل من الترانيم التي تستخدم في الاجتماعات الروحية والخلوات اليومية.

ولعل أبرز هذه الترانيم الروحية ترنيمة عند شق الفجر باكر، وهي ترنيمة تراثية اي قضى على زمن تاليفها وتلحينها اكثر من 100 عام، لذلك فبمجرد حلول عيد القيامة المجيد، غالبا ما يرتلها كافة الخدمات الكنسية في حفلات العيد.

وأشارت الى انها كقائد كورال تحرص كل الحريص على تدريب فريقها على أداء هذه الترنيمة وفقا للقواعد الموسيقية لتكن مستعدة ما تم دعوة فريقها لاي احتفال من احتفالات العيد، بينما الترنيمة الثانية تحسب ايضا من ترانيم التراث وهي تتمتع بلحن هادئ وبسيط وسهل الحفظ وهي ترنيمة قام حقا قام رئيس السلام.

ولا يوجد من يجهل ترنيمة اخريستوس انيستس بلحنيها الكلاسيكي والمعاصر فقد ترنم باللحن الكلاسيكي جارة القمر سيدة الغناء فيروز، وقام بالترنم بها باللغتين العربية واليونانية، بينما وضع اللحن المعاصر فريق الحياة الافضل وهو الفريق الرئيسي للكنيسة الإنجيلية في مصر.