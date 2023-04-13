الخميس 13 أبريل 2023
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المفتي: القرآن الكريم وضع الآطر الضابطة للنظام المالي وكيفية تنميته واستثماره

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن القرآن الكريم، وضع الأطر الضابطة للنظام المالي على وجه العموم وكيفية تنميته واستثماره، وهي منظومة متكاملة ترك تفصيلها للسنة النبوية، ومنه يؤخذ الأطر العامة لكل العقود.

الإسلام نظم حركة الحياة جميعها بكل تفاصيلها

وأضاف المفتي خلال حلقة اليوم من برنامج "فتوى كل يوم"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإسلام نظم حركة الحياة جميعها بكل تفاصيلها، ولم يرد في القرآن أو السنة التفاصيل اليومية، وبعض العقود لم يشر إليها بسبب تطور المجتمعات والتعاقدات ولكن القرآن وضع الإطار الذي يضبط  كافة العقود.

وتابع، أن السنة النبوية، وضعت نصوصًا مستوعبة وضابطة بحيث يحكم بها على العقود إذا كانت مخالفة للتشريع أو مؤيدة له، حتى يؤدي المال دورته في الحياة مؤكدًا أن الدين لم يكن يومًا ما عقبة في الحياة أو أمام دورة الأموال.

مفتى الجمهورية القرآن الكريم الآطر الضابطة للنظام المالي إستثمارها الإسلام

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