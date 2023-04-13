الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبد المعز: شهر رمضان مدرسة لتربية النفس وتهذيب الأخلاق

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن شهر رمضان مدرسة لتربية النفس وتهذيب الأخلاق، مضيفًا: "عندما ندخل رمضان فإننا نزداد صبرًا على صبرنا".

وأضاف عبد المعز خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "DMC" أن القرآن الكريم دائمًا يقرن الذين أمنوا وعملوا الصالحات، موضحًا أن الآية الوحيدة التي لم يقترن فيها الذين أمنوا وعملوا الصالحات وضع مكانها اللذي صبروا في سورة هود عندما قال الله تعالى "إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات".

وأشار إلى أن الإيمان هو الصبر، مضيفًا: "الصبر 3 أنواع، صبر على أداء الطاعة، صبر على الابتعاد عن المعاصي، وصبر على الابتلاء".

وأكد الداعية الإسلامي أنه على المؤمن أن يطمئن ويصبر دائمًا لأن له رب كريم وله حكمة في كل شيء، مستشهدًا بقوله تعالى: " إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ".

وتابع: "الصابرون لا يحاسبون يوم القيامة ويدخلون الجنة، فمهما كانت الابتلاءات عليك أن تصبر".

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